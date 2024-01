© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi statunitensi contro le milizie yemenite filoiraniane Houthi continueranno. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando ai giornalisti prima di partire per la Carolina del Nord. “Le misure prese finora non hanno fermato gli Houthi, e gli attacchi contro le postazioni militari in Yemen continueranno”, ha detto. (Was)