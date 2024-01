Roma: vitello cade in un pozzo di 7 metri a Civitavecchia, salvato dai vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco hanno salvato un vitello caduto in un pozzo a Civitavecchia, in provincia di Roma. È successo in via Casaletto Rosso, intorno alle 13:30 di oggi, quando l'animale, di circa 40 chili, è caduto nel pozzo profondo 7 metri. Sul posto sono intervenuti i pompieri che, dopo essersi calati all'interno del pertugio e imbragato il cucciolo di bovino, lo hanno riportato in superficie. Il vitello è stato quindi riaffidato in buone condizioni di salute al suo allevatore.(Rer)