Ungheria: Pd a Tajani, si attivi per far scontare a Salis pena in Italia

19 luglio 2021

- Nel giorno in cui il padre di Ilaria Salis si è appellato al presidente della Repubblica, il gruppo del Pd della Camera ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per chiedere "quali iniziative intenda intraprendere il governo per garantire a Ilaria Salis un trattamento di condizione detentiva che rispetti i suoi diritti fondamentali, e se intenda presenziare alle udienze del procedimento in qualità di osservatore". L'interrogazione - che porta la firma di Lia Quartapelle, Vincenzo Amendola, Laura Boldrini e Giuseppe Provenzano - chiede inoltre al ministro Tajani se la Farnesina "abbia chiesto all'Ungheria se intenda adottare l'opzione prevista dalla Decisione del Consiglio d'Europa sull'esecuzione in Italia della misura degli arresti domiciliari, e se l'Italia abbia offerto rassicurazioni alle autorità ungheresi in tal merito. È un suo diritto - concludono - o l'Ungheria si pone fuori dall'Europa?". (Rin)