Imprese: Sace firma due accordi di collaborazione con KazakhExport e Development Bank of Kazakhstan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il primo MoU, firmato con KazakhExport, ha come obiettivo di sviluppare le relazioni commerciali tra Italia e Kazakhstan, incoraggiando il business delle imprese italiane interessate a operare in Asia Centrale e delle imprese kazake interessate ad accedere al mercato italiano. L’accordo prevede anche il supporto da parte di Sace a KazhakExport per lo sviluppo di nuovi prodotti assicurativo-finanziari e la promozione delle linee di business esistenti. Il secondo MoU, finalizzato con Dbk, ha l’obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali tra i due Paesi, attraverso l’identificazione di nuove opportunità di business in settori prioritari – come il settore energetico, metallurgico, estrattivo, i trasporti, la meccanica strumentale e il food – in cui Sace si impegna a valutare operazioni entro un plafond di 100 milioni di euro. Con questo accordo, inoltre, le parti si impegnano a organizzare eventi di Business Matching che coinvolgano controparti italiane e kazake. (segue) (Com)