Imprese: Sace firma due accordi di collaborazione con KazakhExport e Development Bank of Kazakhstan (3)

- Il Kazakhstan rappresenta un mercato in forte crescita per l’export italiano (+31,1 per cento nei primi dieci mesi del 2023), trainato dalle vendite nei settori fashion (tessile e abbigliamento, gioielli, opere d’arte e pelletteria) ma anche dai prodotti in legno, apparecchi elettrici e metalli. Sace è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarantacinque anni, il Gruppo Sace è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta, inoltre, il sistema bancario per facilitare, con le sue garanzie finanziarie, l’accesso al credito delle aziende per sostenerne la liquidità e gli investimenti per la competitività e la sostenibilità nell’ambito del Green New Deal italiano, a partire dal mercato domestico. Il Gruppo è presente nel mondo con 13 sedi in Paesi target per il Made in Italy, con l’obiettivo di costruire relazioni con primarie controparti locali e, attraverso strumenti finanziari dedicati, facilitare il business con le imprese italiane. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 164 miliardi di euro, Sace, insieme a tutte le società del Gruppo – Sace Fct che opera nel factoring, Sace Bt attiva nei rami Credito, Cauzioni e Altri danni ai beni e Sace Srv, specializzata nelle attività di data collection e di gestione del patrimonio informativo – è al fianco di oltre 40 mila aziende, soprattutto Pmi, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 Paesi nel mondo. (Com)