Clima: Calvino (Bei), nel 2023 raggiunti 49 miliardi di euro di finanziamenti a progetti verdi

- I finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (Bei) ai progetti verdi erogati nel 2023 hanno raggiunto i 49 miliardi di euro, il 29 per cento in più rispetto all'anno precedente. Lo ha detto la presidente della Bei ed ex ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, nel suo intervento al World economic forum di Davos in Svizzera. La banca, che pubblicherà i risultati la prossima settimana, ha superato, dunque, l'obiettivo di destinare almeno il 50 per cento dei finanziamenti totali all'azione per il clima e alla sostenibilità ambientale."Abbiamo superato questo obiettivo, non solo nella banca, ma come gruppo, insieme al Fondo europeo per gli investimenti", ha dichiarato la Calvino, che era accompagnata, tra gli altri, dalla presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, e da Paschal Donohoe, presidente dell'Eurogruppo. Calvino ha evidenziato il successo della Bei nel diventare "la banca del clima" ribadendo il suo ruolo di "catalizzatore", riducendo il rischio di investimento e sostenendo il settore finanziario attraverso l'adozione di nuovi strumenti. (Spm)