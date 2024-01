Ia: Bonelli (Avs) su Gates da Meloni, oligopoli web rischiano di essere problema per democrazie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la premier ha incontrato Bill Gates che esercita, con Microsoft, il controllo digitale dei device informatici. Coloro che controllano le piattaforme social, il web, come Gates e Musk, sono andati dalla premier Meloni. Ma Musk e Gates rischiano di essere un problema per le democrazie proprio perché controlleranno le tecnologie come l'intelligenza artificiale. attraverso le loro piattaforme". Lo afferma in una nota il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. "Si tratta di argomenti da maneggiare con molta cura e su cui la premier Meloni deve avere molta prudenza. Non si può passare dall'essere sovranisti come la Meloni al rischio di cedere la nostra sovranità democratica a due ipermiliadari come Gates e Musk", conclude.(Com)