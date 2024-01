Sport: Sasso (Lega), ok a pdl partecipazione popolare società sportive in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Bene l'approvazione, in commissione Cultura, della proposta di legge per la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, a prima firma del nostro capogruppo Riccardo Molinari. Superata la fase emendativa, ora l'approdo in Aula alla Camera. Contrariamente alla narrazione delle opposizioni, non c'è stata alcuna spaccatura nella maggioranza e il dibattito è stato costruttivo. Piena condivisione d'intenti con il ministro Abodi, avanti così". Lo afferma il deputato della Lega, Rossano Sasso, relatore del provvedimento. (Rin)