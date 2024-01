Sardegna: Anap Confartigianato, Giovanni Mellino nuovo vice presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Antonio Mellino, 70enne ex autotrasportatore di Olbia nato a Nule, è stato eletto vicePresidente di Anap Confartigianato Sardegna, l’Associazione Nazionale degli Anziani e dei Pensionati di Confartigianato, sindacato degli artigiani in pensione con quasi mezzo milione di soci. Lo ha eletto all’unanimità l’Assemblea Nazionale dei delegati regionali, riunita in plenaria a Roma, che ha provveduto anche al rinnovo della Giunta esecutiva. (Rsc)