Ucraina: ministro Difesa Francia, Parigi pronta a sbloccare 50 milioni di euro per 12 obici Caesar

22 luglio 2021

- La Francia è pronta a "sbloccare" 50 milioni di euro per acquistare 12 obici Caesar destinati all'Ucraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu al termine della "Coalizione artiglieria", l'incontro organizzato su iniziativa della Francia e degli Stati Uniti a sostegno di Kiev. I 12 obici Caesar annunciati da Lecornu, prodotti dal gruppo francese Nexter, si aggiungeranno ai 49 già dispiegati in Ucraina e ai 6 commissionati che saranno consegnati nelle prossime settimane. Lecornu ha spiegato che la Francia en può produrre 60 per un costo complessivo di 250 milioni di euro. "Una somma che mi sembra accessibile per i differenti bilanci degli alleati", ha detto Lecornu. (Frp)