Sicurezza: Sala incontra i nuovi Carabinieri del comando provinciale di Milano (2)

- "L'entusiasmo e la motivazione del personale neogiunto - ha evidenziato il Generale Solazzo nel suo indirizzo di saluto - consentiranno di sostenere e rilanciare l'azione dell'Arma al servizio dei cittadini dei 134 comuni della Provincia di Milano, al fianco delle altre Forze di polizia e nel quadro degli indirizzi di coordinamento dell'Autorità prefettizia, confermando il significativo apporto dei Reparti Carabinieri al sistema della pubblica sicurezza provinciale". "Milano è riconoscente nei confronti dell'Arma dei Carabinieri per l'impegno costante con cui contribuisce a garantire sicurezza e ordine pubblico - ha affermato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Sono felice di dare il benvenuto alle donne e agli uomini che hanno appena preso servizio sul nostro territorio: il rafforzamento del personale nelle stazioni dell'Arma presenti in città permetterà di intensificare le attività svolte ogni giorno a tutela di tutti i cittadini e le cittadine milanesi". (Com)