Fvg: assessore Energia, sconto carburanti non è in discussione

- Lo sconto carburanti in Friuli Venezia Giulia non è in discussione. Lo ha assicurato oggi l’assessore regionale all’Energia, Fabio Scoccimarro, dopo aver incontrato il presidente di Figisc-Confcommercio dei gestori degli impianti di carburanti, Bruno Bearzi. Secondo l’assessore, “grazie alle recenti modifiche normative e alle implementazioni tecnologiche è in atto una transizione che si completerà presumibilmente nell'arco dell'anno. Si tratta di una misura strategica e, a differenza di quanto affermano quei pochi consiglieri regionali ideologicamente contrari, ambientalista perché garantisce di mantenere risorse economiche nel nostro Paese e in regione, ma anche evitare il turismo del pieno e quindi maggiore inquinamento”. Secondo i dati comunicati oggi, nel 2023 la Regione ha erogato 63.305.415,20 euro di contributi per sostenere il sistema, mentre per il 2024 sono già stati predisposti 55 milioni di euro. “Come sempre nell'assestamento estivo verrà rimpinguato il capitolo per garantire gli sconti attuali per tutto il 2024: a oggi in media c'è una differenza di circa 3 centesimi al litro con la Slovenia sulla benzina, ma per chi possiede un'auto ibrida qui si risparmiano 2 centesimi rispetto a oltre confine”, ha ribadito Scoccimarro. (segue) (Frt)