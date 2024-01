India-Maldive: ministri Esteri, colloquio bilaterale in Uganda a margine eventi Nam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmayam Jaishankar, ha incontrato l’omologo delle Maldive, Moosa Zameer, oggi a Kampala, in Uganda, a margine degli eventi in corso del Movimento dei non allineati (Nam). Lo ha reso noto Jaishankar sul social network X. I due hanno avuto “una franca conversazione” sulle relazioni bilaterali e su questioni legate al Nam, ha aggiunto il ministro indiano. Anche Zameer, sempre su X, ha riferito dell’incontro, precisando che tra i temi ci sono stati “il ritiro del personale militare indiano” dal Paese insulare, l’avanzamento dei progetti di sviluppo e la cooperazione nell’ambito del Nam e dell’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale (Saarc). “Siamo impegnati a rafforzare ed espandere ulteriormente la nostra cooperazione”, ha concluso. (segue) (Inn)