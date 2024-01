India-Maldive: ministri Esteri, colloquio bilaterale in Uganda a margine eventi Nam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio cade a pochi giorni dal primo incontro del Gruppo ristretto di alto livello India-Maldive, tenutosi a Malé il 14 gennaio. Le parti, secondo un comunicato del ministero degli Esteri indiano, hanno discusso di un’ampia gamma di questioni legate alla cooperazione bilaterale, al fine di rafforzare il partenariato e accelerare la realizzazione dei progetti di sviluppo in corso. Inoltre, hanno discusso di “una soluzione praticabile” per entrambe per consentire “il proseguimento del funzionamento delle piattaforme dell’aviazione indiana” che forniscono servizi umanitari e sanitari. A questo proposito, il comunicato del ministero degli Esteri maldiviano ha riferito anche che è stato convenuto di “accelerare il ritiro del personale militare indiano”. L’ufficio del presidente delle Maldive, Mohamed Muizzu, inoltre, il giorno seguente ha precisato che il termine per il ritiro del contingente militare indiano di stanza nel Paese insulare è stato fissato al 15 marzo. (segue) (Inn)