Agricoltura: Lollobrigida, sistema Italia protagonista anche nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sistema Italia protagonista anche nel Regno Unito. “La partecipazione alla principale fiera di macchinari agricoli e attrezzature di Londra conferma la centralità del Made in Italy sui mercati internazionali”. Così in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Ringrazio l'Italian Trade Agency e FederUnacoma che, con il supporto di Ice, hanno lavorato per portare 15 aziende tricolore in una delle principali piazze per l'export italiano. Grazie anche agli imprenditori che rappresentano l'Italia migliore, quella che il Governo Meloni intende difendere, valorizzare e promuovere. È sempre più determinante far conoscere l'autenticità dei nostri prodotti. Questi appuntamenti, infatti, sono un importante momento di confronto per nuove iniziative sinergiche che ci rendano sempre più competitivi", ha aggiunto. (Rin)