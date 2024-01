I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: generale Dagalo incontra inviato speciale Onu Lamamra - Il generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf) del Sudan, ha incontrato Ramtane Lamamra, inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Sudan. "Abbiamo discusso degli attuali sviluppi in Sudan alla luce della guerra in corso incitata dal precedente regime guidato dal terrore e dai suoi alleati all’interno delle Forze armate sudanesi, che cercano di intensificare questo conflitto con tutti i mezzi disponibili", scrive Dagalo su X (ex Twitter). "Ho sottolineato al signor Lamamra il nostro fermo impegno per raggiungere la pace e la stabilità per il popolo del Sudan, per aprire la strada a un nuovo stato sudanese basato su basi eque e su un autentico governo democratico a guida civile che allevi le ingiustizie per tutti i sudanesi", conclude la dichiarazione. Dagalo partecipa oggi al vertice straordinario dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), che si tiene in Uganda. Il vertice, che discuterà del conflitto in Sudan oltre che della crisi tra Etiopia e Somalia, è stato invece disertato dal capo del Consiglio sovrano, Abdel Fattah al Burhan, il quale ha anche sospeso i rapporti con l'Igad proprio per i colloqui avuti il generale Dagalo. Nell'annunciare la mancata partecipazione al vertice Igad, il ministero degli Esteri di Khartum ha inoltre affermato la necessità di un incontro faccia a faccia tra i generali in guerra prima di discussioni più ampie con il blocco regionale. (segue) (Res)