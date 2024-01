I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia-Somalia: Somaliland respinge dichiarazione Lega araba, "ostile e ingiusta" - L'amministrazione dell'autoproclamata Repubblica del Somaliland ha respinto la dichiarazione diffusa dalla Lega araba al termine della riunione straordinaria di ieri in merito al controverso memorandum d'intesa siglato con l'Etiopia, definendola "ostile, ingiusta nei confronti dei suoi diritti sovrani e una palese interferenza nei suoi affari interni”. “Il Somaliland è una repubblica indipendente e sovrana che non riconosce la presunta sovranità somala sulla propria terra, aria e mare. Possiede il diritto, garantito dalla Costituzione e da tutte le leggi internazionali, di stipulare accordi con paesi amici e fraterni”, si legge in un comunicato. “La Repubblica del Somaliland informa esplicitamente la Lega araba e il mondo intero che l'indipendenza della Repubblica del Somaliland è una decisione irreversibile. Il popolo della Repubblica del Somaliland è pronto a persistere nella lotta per raggiungere il giusto destino della propria causa, indipendentemente dal costo e dalla durata”, conclude la nota. In precedenza anche l'Etiopia aveva respinto la dichiarazione della Lega araba, per voce del ministro di Stato agli Affari esteri Mesganu Arega, che l'ha definita "un tentativo di interferire con gli affari interni e la sovranità dell'Etiopia". La dichiarazione, secondo Arega, rappresenta "un tentativo di interferire con gli affari interni e la sovranità dell'Etiopia". Arega ha quindi accusato la Lega araba di servire "solo gli interessi di pochi", con un chiaro riferimento all'Egitto. (segue) (Res)