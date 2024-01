I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: massacro di Shakahola, pastore Mackenzie incriminato per terrorismo - Il tribunale di Malindi, in Kenya, ha formalmente incriminato per terrorismo il pastore Paul Mackenzie, capo della setta Good News International Church accusato di aver lasciato morire di fame oltre 400 suoi seguaci ed altre 94 persone. È quanto riferisce la stampa keniota, secondo cui le accuse relative alla tortura e alle aggressioni su minori saranno presentate in un'udienza separata. La richiesta di cauzione avanzata dall'avvocato difensore degli indagati è stata invece deferita ad un altro tribunale. A novembre le autorità del Kenya hanno identificato 131 vittime minorenni dell'uccisione di massa avvenuta a Shakahola, dove ad aprile 2023 sono stati rinvenuti i resti di oltre 250 persone vittime della setta religiosa. Secondo il sostituto procuratore di Nairobi, Jami Yamina, il riconoscimento rappresenta una tappa cruciale nelle indagini in corso sul massacro, durante le quali gli inquirenti sono riusciti finora ad identificare circa due terzi delle vittime. Le vittime erano seguaci del pastore Mackenzie, fondatore di una setta nota come Good News International Church, il quale le avrebbe incoraggiate a digiunare fino alla morte per “andare in paradiso”. (segue) (Res)