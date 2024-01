I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa-Usa: Blinken visiterà Capo Verde, Costa d'Avorio, Nigeria e Angola dal 21 al 26 gennaio - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si recherà a Capo Verde, Costa d'Avorio, Nigeria e Angola dal 21 al 26 gennaio. Durante il viaggio, fa sapere in una nota il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, il segretario evidenzierà come gli Stati Uniti abbiano accelerato il partenariato Usa-Africa dopo il vertice dei leader del dicembre 2022, anche in settori quali il clima, il cibo e la sicurezza sanitaria. "Sottolineerà inoltre il nostro partenariato economico orientato al futuro e il modo in cui gli Stati Uniti stanno investendo nelle infrastrutture in Africa per stimolare il commercio bilaterale, creare posti di lavoro in patria e nel continente e aiutare l’Africa a competere nel mercato globale. Inoltre - prosegue la dichiarazione - il segretario promuoverà partenariati di sicurezza basati su valori condivisi come il rispetto dei diritti umani, la promozione della democrazia e l’espansione dello stato di diritto. Riaffermerà l’impegno degli Stati Uniti nei confronti dei nostri partner costieri dell’Africa occidentale attraverso la strategia per prevenire i conflitti e promuovere la stabilità, la partnership degli Stati Uniti con la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) per affrontare le sfide regionali e gli sforzi degli Stati Uniti per sostenere la leadership africana nella riduzione delle tensioni e l’adozione di soluzioni diplomatiche al conflitto nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Gli Stati Uniti riaffermano il loro impegno costante verso un impegno ad alto livello con l’Africa", conclude la nota. (Res)