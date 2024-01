© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: media, capo intelligence Mamlouk nominato consigliere per gli affari di sicurezza - Una serie di pagine Facebook filo-governative della Siria, menzionate dagli organi di stampa arabi, hanno diffuso la notizia secondo cui di recente ci sarebbero stati importanti cambiamenti al livello dei vertici dei servizi di sicurezza e di intelligence del Paese. Secondo quanto riferito dalle fonti, il generale Ali Mamlouk è stato rimosso dall’incarico di direttore dell’Ufficio per la sicurezza nazionale (Nsb) e nominato consigliere presidenziale per gli affari di sicurezza. Il presidente siriano, Bashar al Assad, avrebbe quindi scelto il generale Kifah al Milhem per dirigere l'Nsb. Infine, secondo le stesse fonti, il generale Kamal al Hassan sarebbe stato designato capo della divisione di intelligence militare. Finora, non c'è stato nessun annuncio ufficiale da parte dei media filo-governativi o dell'ufficio stampa del governo. (segue) (Res)