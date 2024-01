I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Libano, Cina concede donazione a operatore telefonico pubblico Ogero - Il governo della Cina ha accettato di fornire al Libano una nuova sovvenzione per produrre elettricità tramite energia solare per le centrali della compagnia pubblica di telecomunicazioni Ogero. Lo ha annunciato l'ambasciatore della Cina in Libano, Qian Minjian, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”, precisando che la dichiarazione è arrivata al termine di un incontro con il primo ministro libanese, Najib Miqati, alla presenza del presidente del Consiglio libanese per lo sviluppo e la ricostruzione, Nabil al Jisr. L’ammontare della donazione è ancora in fase di valutazione. Da parte sua, Al Jisr ha spiegato che "questo progetto fornirà una copertura energetica solare completa a circa 352 centrali di Ogero", aggiungendo: "Siamo in trattative con la parte cinese per i prossimi passi, per realizzare progetti con Ogero e con lo Stato libanese". Il 19 settembre 2023, il ministero delle Telecomunicazioni libanese aveva annunciato di aver ricevuto "una donazione di 8 milioni di dollari dalla Cina per rifornire di energia solare più di 380 centrali". In precedenza, il 6 settembre, il dicastero aveva inoltre concluso un negoziato con il governo e il ministero dell'Energia per riservare l'1 per cento del carburante ricevuto dall’Iraq a Ogero. Negli ultimi mesi, la compagnia ha subito diversi guasti che hanno interrotto i servizi telefonici e la connessione Internet a causa della mancanza di elettricità. L'azienda pubblica Electricité du Liban (Edl) fornisce infatti solo tre o quattro ore di elettricità al giorno e le interruzioni sono frequenti per gli utenti di telefonia fissa, mobile e internet. (segue) (Res)