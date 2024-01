© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Autorità investimenti firma accordo strategico con Bp - L'Autorità libica per gli investimenti (Lia) ha firmato un accordo strategico con la compagnia petrolifera Bp. Lo ha reso noto in un comunicato stampa il consulente per i media di Lia, Louay al Qaryo, ripreso dal quotidiano libico “Al Wasat”. La firma ha avuto luogo ieri presso la sede della filiale Bp al Cairo, alla presenza del presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Lia, Ali Mahmoud, e di numerosi funzionari ed esperti di entrambi i Paesi. Al Qaryo ha dichiarato che “l'accordo mira a rafforzare la cooperazione e la partnership tra le due parti” e a confermare “l'avanzamento del progetto esplorativo nel bacino di Ghadames (nella Libia occidentale) e nel Golfo di Sirte (nel centro-nord del Paese), in collaborazione con Eni e National Oil Corporation (Noc)”. Secondo il consulente “questo è uno dei più grandi progetti esplorativi in Libia, poiché comprende l'esplorazione terrestre e marittima." Al Qaryo, ha indicato, poi, che la società è alla ricerca "di nuovi progetti nel campo del petrolio e del gas per contribuire ad aumentare la produzione libica”, nonché di "progetti energetici sostenibili per sostenere il settore energetico nel Paese e ridurre le emissioni". (segue) (Res)