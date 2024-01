I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: la Mauritania riaprirà l’ambasciata a Tripoli - La Mauritania riaprirà la sua ambasciata nella capitale della Libia, Tripoli. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale della Mauritania, Mohamed Salem, nel corso di un incontro avuto a Tripoli con il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, secondo quanto si legge sulla pagina Facebook “Hakomitna” (“Il nostro governo”). Salem ha presentato a Dabaiba un messaggio verbale del presidente della Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, confermando la profondità delle relazioni tra i due paesi e lavorando per coordinare gli sforzi a livello dell'Unione del Maghreb arabo e dell'Unione africana. Da parte sua, Dabaiba ha chiesto il rafforzamento della cooperazione economica tra Libia e Mauritania e ha sottolineato il “rapporto storico” tra i due paesi. Il premier ha sottolineato la necessità di continuare la cooperazione in tutti i campi, nonché di creare opportunità affinché i libici produttori e il settore privato possano presentare le loro attività in Mauritania con mostre e business forum a Nouakchott. Inoltre, Dabaiba ha elogiato l'impegno della Mauritania per unificare gli sforzi politici nei paesi del Maghreb per avere “una visione unitaria su tutte le questioni”. (segue) (Res)