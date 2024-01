I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Cina: ambasciatore Liao, transazioni commerciali verranno effettuate nelle valute locali - L'ambasciatore di Cina al Cairo, Liao Liqiang, ha dichiarato che il suo Paese amplierà gli investimenti in Egitto e che le transazioni tra i due Paesi verranno effettuate nelle valute locali. In un’intervista all’emittente panaraba satellitare di proprietà saudita “Al Arabiya”, Liao ha detto che “gli investimenti cinesi non hanno risentito della crisi valutaria che sta colpendo l'Egitto”, ma che anzi “hanno registrato un notevole aumento nell'ultimo periodo". Il diplomatico cinese ha poi ha affermato che "la Cina sostiene il mercato egiziano”, incoraggiando “le aziende cinesi a recarsi al Cairo per discutere opportunità di investimento e cooperazione". Inoltre, Liao ha sottolineato che Pechino continuerà a sostenere alcuni progetti legati al Canale di Suez, oltre a "impegnarsi nella costruzione della nuova capitale amministrativa", situata a circa 40 chilometri a est del Cairo, e della metropolitana leggera, il primo mezzo di trasporto che collegherà la nuova capitale al Cairo. A questi, si aggiungono progetti "nei settori dell'energia, dello spazio, dell'aviazione, delle tecnologie agricole, dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale e della salute", ha aggiunto l’ambasciatore, evidenziando infine che l’adesione dell’Egitto al gruppo dei Paesi emergenti Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) contribuisce notevolmente a risolvere tutti i problemi”. (segue) (Res)