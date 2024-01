I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infrastrutture: Egitto, accordo con Malta su cooperazione energia ed elettricità - Egitto e Malta hanno firmato un memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione in vari ambiti dell'elettricità e dell'energia. Lo ha annunciato il ministro dell'Elettricità e delle Energie rinnovabili dell'Egitto, Mohamed Shaker, secondo quanto si legge in un comunicato stampa. Shaker ha incontrato una delegazione di imprenditori a Malta per discutere delle opportunità di investimento nelle energie da fonti rinnovabili e nell'idrogeno verde. Il memorandum d'intesa riguarda aree di cooperazione congiunta tra i due paesi, compresi i settori dell'elettricità e delle fonti energetiche, la diversificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, l'esplorazione nel campo della ricerca e dell'innovazione, e il sostegno al settore pubblico e privato per garantire piani di efficienza energetica. Il memorandum d'intesa comprende anche lo scambio di visite tecniche tra esperti, l'organizzazione di programmi di formazione e la condivisione di informazioni tra le parti, anche nel settore dei programmi educativi, la cooperazione in altri settori di interesse comune, lo sviluppo di capacità nei settori dell’interconnessione elettrica, progetti sull’idrogeno verde e sul mercato dell’elettricità. (segue) (Res)