Piemonte: Confagricoltura, necessarie nuove misure per controllo emergenza Peste suina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi casi al confine con le zone rosse già delineati spingono gli allevatori a chiedere nuove misure per il controllo di emergenza. Lo ha affermato in una nota stampa Confagricoltura Piemonte. "Le misure messe in campo dalla Regione Piemonte, in termini di bio-sicurezza, rappresentano un elemento fondamentale per il contenimento dell'epidemia - ha affermato il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia -, soprattutto al fine di prevenire l'ingresso delle infezioni negli allevamenti ma alla luce degli ultimi casi e al ridistribuirsi dei focolai, è necessario implementare gli interventi sul territorio e rivedere i sostegni" afferma Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte commentando il ritrovamento di un cadavere infetto da Psa in provincia di Asti, al limite dei confini della zona rossa. Molti degli allevamenti nelle aree coinvolte sono ancora in attesa di ricevere il completamento dei ristori promessi e questo complica ulteriormente la situazione", ha concluso.(Rpi)