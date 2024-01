Roma: Dori (Avs), terza interrogazione a ministro Sangiuliano su concerto Circo Massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Sangiuliano "da 5 mesi evita di rispondere alle mie due interrogazioni depositate sin dall'agosto scorso sui possibili danni causati nell'area archeologica del Colosseo dal concerto di Travis Scott del 8 agosto 2023, improvvidamente autorizzato nell’area del Circo Massimo e che causò oscillazioni per oltre mezz'ora del tutto simili a un terremoto". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Giustizia della Camera, Devis Dori. "Tre giorni fa - aggiunge - ho anche sollecitato il ministro in Aula, durante la discussione sulla sua legge anti-imbrattamento. Mentre il Ministro usa la mano pesante con i giovani che protestano per i cambiamenti climatici, notiamo invece una paralisi su iniziative di conservazione di un'area preziosa come quella romana del Circo Massimo, usata come buca da eventi dove accorrono migliaia di persone con tutte le conseguenze per l’equilibrio fragile dell’area. Ora l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha accertato che il concerto ha effettivamente provocato danni definitivi, in particolare alla Torre della Moletta". (segue) (Com)