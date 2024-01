Roma: Dori (Avs), terza interrogazione a ministro Sangiuliano su concerto Circo Massimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo a dicembre tutti i gruppi parlamentari, eccetto Alleanza verdi e sinistra - sottolinea Dori - votarono contro o astenuto su un mio ordine del giorno col quale chiedevo di impedire al Circo Massimo eventi musicali incompatibili con la fragilità del sito. Ora vediamo se l'assessore Onorato continuerà a sminuire la vicenda e ad ignorare le segnalazioni dei residenti dei quartieri che per lunghi minuti videro oscillare le proprie abitazioni e se si accetterà di mettere nuovamente a rischio un'area che è sopravvissuta per un paio di migliaia di anni, anche alle guerre, pur di non rinunciare a 350mila euro per ogni evento concesso al Circo Massimo. Il ministro abbia il coraggio di chiedere al Comune di Roma di rivedere completamente il programma di eventi già in programma o in programmazione al Circo Massimo per la prossima estate", conclude. (Com)