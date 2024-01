Yemen: capo Houthi, Usa, Regno Unito e Israele sono "intrappolati" in una guerra contro di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, il Regno Unito e Israele hanno violato la sovranità dello Yemen e si sono "intrappolati" in una guerra contro gli Houthi. Lo ha dichiarato oggi il capo della milizia yemenita sostenuta dall’Iran, Abdul Malik al Houthi, in un discorso televisivo diffuso dall'emittente televisiva yemenita con sede a Beirut “Al Masirah”. “Gli Stati Uniti hanno sostenuto tutti i crimini commessi dai sionisti (Israele) nella Striscia di Gaza”, ha affermato il capo degli Houthi, che da novembre scorso stanno conducendo attacchi contro le navi nel Mar Rosso, in risposta a quella che ritengono un’aggressione dello Stato ebraico, in corso dal 7 ottobre 2023, contro l’exclave palestinese. “Nonostante la sofferenza dei palestinesi per decenni, gli Usa e gli europei non riconoscono loro il diritto a difendersi e proteggere la propria terra”, ha dichiarato Al Houthi, aggiungendo che “i sionisti sono una minaccia non solo per i palestinesi, ma per l’intera comunità islamica”. “Siamo pronti ad affrontare ogni sfida e le conseguenze della nostra posizione a sostegno della Palestina”, ha proseguito il leader, aggiungendo che le prossime operazioni degli Houthi “includeranno navi statunitensi e britanniche”. “L'aggressione di Usa e Regno Unito non influirà sulle nostre capacità militari, è solo un'illusione e una propaganda mediatica”, ha detto il capo dei miliziani, riferendosi agli attacchi sferrati dai due Paesi della Nato contro alcune postazioni dei ribelli in Yemen. Infine, Al Houthi ha invitato il popolo yemenita a scendere in piazza domani nella capitale Sana'a e in altre città per sostenere il popolo palestinese. (Res)