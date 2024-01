Abruzzo: Marsilio, puntiamo a transizione sostenibile a livello ambientale e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo da raggiungere "è quello di una transizione energetica sostenibile non solo a livello ambientale ma anche sociale". Lo ha detto, questa mattina, a Pescara, il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, intervenuto in apertura del convegno sulla transizione energetica organizzato dalla Gse Spa, Società pubblica controllata dal ministero dell'Economia e delle Finanze in collaborazione con la Camera di commercio Chieti-Pescara e quella del Gran Sasso d'Italia. "Si moltiplicano gli strumenti finanziari - ha ricordato Marsilio - sia i programmi straordinari che quelli ordinari della programmazione europea e nazionale dei fondi, quindi del Por e dei Pon a valere sui fondi Fesr ed Fse, i fondi europei in generale, le misure specifiche previste in agricoltura all'interno del Psr per l'efficientamento energetico, il Pnrr così come le misure ordinarie previste dal governo. Con i diversi enti pubblici, statali, parastatali e privati che si muovono in parallelo, - ha aggiunto Marsilio - a volte, si perde un po' la mappatura delle opportunità e delle occasioni e magari non se ne coglie una particolarmente importante". (segue) (Gru)