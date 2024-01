Roma: una sorta di Contratto di servizio tra Capitale e Governo come primo passo riforma status

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Una sorta di Contratto di servizio tra Roma, in quanto Capitale, e il Governo per garantire alla città più poteri e risorse in attesa del completamento dell'iter di riforma costituzionale con cui si riconosca al Comune lo status di Capitale: equivale a dire agire, nel frattempo, con il trasferimento di poteri e risorse attraverso le forme consentite dalla legge ordinaria. È quanto ha proposto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sul tema. "Penso che sia buon senso non ricominciare da capo e riprendere il testo elaborato da tutti i partiti politici e che assegna un ruolo importante a questa Assemblea e a tutte le forze rappresentate in questa Assemblea - ha detto Gualtieri -. La proposta di riforma costituzionale costituisce la via maestra ma nelle more di questa riforma occorre agire subito, per anticipare quanto possibile quello che con la riforma costituzionale sarà consolidato. Non voglio proporre una semplice richiesta di risorse aggiuntive e poteri compensativi, ma cerchiamo di proporre di collegare il tema delle risorse a quello degli interventi: una specie di contratto di servizio tra Roma e lo Stato chiedendo a Roma di far meglio tenendo conto delle sue specificità che rendono Roma fuori scala rispetto a tutte le altre città italiane". L'invito a imprimere un'accelerata in parlamento alla riforma è partito dalla presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, che ha chiesto la convocazione della seduta odierna, ma è stato accolto in modo unanime dalle altre forze politiche che hanno votato l'ordine del giorno - in tal senso - a prima firma della capogruppo del Pd Valeria Baglio. (segue) (Rer)