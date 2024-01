Roma: una sorta di Contratto di servizio tra Capitale e Governo come primo passo riforma status (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento, approvato con 33 voti favorevoli, all'unamità, invita il sindaco Gualtieri, tra le altre cose, "a farsi promotore della richiesta di delegare, nell'ambito dell'attuazione dello status di Roma Capitale, maggiori poteri amministrativi ai Municipi" e "a farsi portavoce della necessità che Roma diventi, a seguito del perfezionamento del suo status, motore trainante dle Paese, attraverso un processo di rafforzamento delle prerogative e dei poteri della Capitale". "Ci sono posizioni discordanti rispetto a quello che vogliamo realizzare ma facciamo tutti i conti con una macchina amministrativa che ha bisogno di un campo di passo decisivo. È giusto quindi mettere l'ente nelle condizioni di poter adempiere alle sue funzioni. Roma ha bisogno del suo naturale status di Capitale d'Italia per essere competitiva", ha spiegato Celli. “Sono davvero felice della sintonia e dell’impegno costruttivo di tutta l’Aula, di tutte le forze politiche presenti - ha aggiunto Baglio -. È necessario completare una riforma interrotta. Oggi le regole, i fondi, i poteri amministrativi di Roma non sono al passo con i tempi. Roma deve valere come Berlino, Vienna e Madrid, Bruxelles, Parigi". (segue) (Rer)