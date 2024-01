Roma: una sorta di Contratto di servizio tra Capitale e Governo come primo passo riforma status (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- Nelle stesse ore in cui in Aula Giulio Cesare si discuteva della riforma, inoltre, il governo ha accolto, collegato al disegno di legge per l'autonomia differenziata delle regioni, un ordine del giorno, a prima firma del senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, che prevede si valuti "la possibilità, anche nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal disegno di legge di esame e in relazione alle riforme volte alla riorganizzazione dei poteri dello stato, ad adottare interventi normativi per il riconoscimento della centralità di Roma Capitale con il conferimento di poteri e risorse speciali, al fine di rafforzarne le prerogative e promuoverne il ruolo, al pari delle altre principali capitali europee". (segue) (Rer)