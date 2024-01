Roma: una sorta di Contratto di servizio tra Capitale e Governo come primo passo riforma status (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli altri schieramenti politici, oltre ai consiglieri comunali, sono intervenuti i parlamentari: Angelo Bonelli per l'Alleanza verdi sinistra, Massimo Milani per Fratelli d'Italia, Paolo Ciani per Demos, Roberto Morassut per il Partito democratico, Francesco Silvestri per il Movimento 5 stelle. Per Forza Italia hanno inviato una comunicazione Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, tra i primi promotori dell'iter parlamentare della riforma. Polemiche si sono levate dagli scranni dell'opposizione: "I parlamentari di Italia Viva non sono stati invitati a partecipare questa mattina al Consiglio straordinario sulla riforma dell’ordinamento di Roma Capitale. Una scelta incomprensibile della presidente d’Aula, che ha invitato i parlamentari di tutte le forze politiche tranne Italia viva", hanno lamentato i consiglieri del gruppo capitolino, Valerio Casini e Francesca Leoncini. (Rer)