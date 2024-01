Camera: Semenzato (Nm), bene inasprimento sanzioni per chi deturpa patrimonio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, "ricordo che la cultura del rispetto deve riguardare tutti i livelli, dall’educazione al rispetto di genere, dalla violenza verbale di cui oggi abbiamo parlato in Aula esprimendo piena e totale solidarietà alla collega Orrico, e passa anche per manifestare le proprie opinioni ma senza deturpare il nostro patrimonio. Non possiamo giustificare gli atti vandalici verso i beni culturali e chi li compie va sanzionato e contestualmente educato al rispetto”. Lo ha affermato l’onorevole Martina Semenzato, nell’Aula della Camera, nella dichiarazione del voto favorevole di Coraggio Italia e del gruppo di Noi moderati al provvedimento sulle sanzioni per deturpamento, imbrattamento e uso illecito beni culturali o paesaggistici. (Rin)