© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un passo indietro di Vito Bardi in vista delle elezioni Regionali in Basilicata? "Non esiste". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, rispondendo ad una domanda dei cronisti. "Bardi fa solo passi avanti, non fa passi indietro", ha aggiunto il parlamentare. (Rin)