Sudan: vertice Igad, Dagalo incontra inviata Ue nel Corno d'Africa

- Il leader delle Forze di supporto rapido del Sudan (Rsf), Mohamed Hamdan Dagalo, ha incontrato l'inviata dell'Unione europea nel Corno d'Africa, Anita Weber, che si trova Kampala, in Uganda, a margine del vertice straordinario dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad). Il dialogo, scrive su X il generale in guerra contro l'esercito sudanese, è servito a "spiegare le ragioni dello scoppio del conflitto" e ad assicurare all'inviata Ue che le Rsf sono "pronte a fermare la guerra e ad avviare negoziati che porranno fine alla crisi sudanese dalle sue radici, e garantiranno sicurezza e stabilità nel Paese". "Ci auguriamo ulteriori sforzi da parte di tutti i fratelli e amici del Sudan nella regione e nel mondo, in particolare da parte dell’Unione europea, e confidiamo nel loro sostegno e assistenza al nostro popolo in queste circostanze eccezionali", ha aggiunto Dagalo, auspicando ulteriori aiuti umanitari alla popolazione civile negli stati di Khartum, Al-Jazira, Kordofan, Darfur e negli altri Stati sudanesi colpiti dalla crisi. (segue) (Res)