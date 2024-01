Speciale scuola: Rocca-Mussolini-Marsilio (Fd'I), in commissione Roma scarico responsabilità assessori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della commissione Trasparenza del Campidoglio "alla quale hanno partecipato ex Poses e funzionari educativi, gli assessori alla Scuola, Claudia Pratelli e al Personale, Andrea Catarci, hanno riproposto un format ormai consolidato, mettendo in scena la solita narrazione, ove preferiscono nascondersi dietro a presunti obblighi del contratto così come dietro a quelle che sono in realtà loro presunte interpretazioni della delibera 61 sui coordinatori pedagogici, attribuendo l'estromissione dei funzionari educativi dai processi di lavoro nei servizi educativi, ai soli vincoli normativi". Lo affermano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia: Federico Rocca, presidente della commissione Trasparenza, Rachele Mussolini consigliera comunale e Laura Marsilio responsabile dipartimento Scuola Roma Fd'I. "Addirittura - aggiungono - apprendiamo dalla Pratelli che le elevate qualifiche del personale sui servizi 0-6 sono state assegnate a tutte le ex Poses che si occuperanno del coordinamento pedagogico e territoriale. Peccato non sia vero ma poteva essere così potendo salvaguardare queste professionalità con dei punteggi dedicati per la loro azione ventennale oggi ridotte a sistemare carte anziché elaborare linee pedagogiche". (Com)