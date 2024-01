Ucraina: sindaco di Kiev Klitschko, il conflitto può diventare una guerra in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto innescato dalla Russia in Ucraina “può diventare una guerra in Europa”. È l'avvertimento lanciato dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. L'ex campione mondiale di pugilato ha aggiunto che gli ucraini non stanno difendendo soltanto il loro Paese, ma anche “l'intera Unione europea”. Klitschko ha quindi evidenziato che “non si deve mai sottovalutare la Russia, il cui presidente Vladimir Putin “arriverà fin dove gli consentiamo”. Intanto, come affermato da Klitschko, le Forze armate ucraine soffrono di “un'incredibile, enorme carenza di munizioni da mesi”. I proiettili sono “la domanda numero uno quando si parla con i militari al fronte”, che combattono “con successo” contro l'esercito russo da cui sono sottoposte a “un'incredibile pressione”. (Geb)