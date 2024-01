Speciale scuola: Valditara su aggressioni, Stato deve stare accanto a personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto nel quale "leggiamo sempre notizie di aggressioni, lo Stato deve fare la sua parte ed essere accanto al personale scolastico". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo alla trasmissione radiofonica "Il rosso e il nero", su Rai Radio1. "Bisogna rivedere alcune norme, come quella della sospensione, che spesso è un regalo. Deve durare sino a due giorni e dai tre giorni in su lo studente sospeso dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale", ha concluso Valditara. (Rin)