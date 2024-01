Camera: Anghelé (the good lobby), "ddl ecovandali" è norma liberticida che lede diritto di manifestare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello sui cosiddetti eco-vandali è "una piccola, simbolica norma liberticida volta ancora una volta a limitare lo spazio civico e il fondamentale diritto di manifestazione, riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale. Provvedimento che era peraltro stato giudicato urgente dal Consiglio dei ministri, come se la repressione degli inoffensivi attivisti climatici fosse più importante dell'adottare politiche, quelle sì necessariamente urgenti, per frenare la catastrofe climatica", commenta Federico Anghelé, direttore di The Good Lobby. Secondo The good Lobby si tratta di "una legge che contribuirà ulteriormente a far precipitare l'Italia nel ranking mondiale sulla difesa dello spazio civico, già compromesso dai provvedimenti e dalle prassi contro i giornalisti e le Ong. Nel giro di un anno il Monitor di Civicus, la principale organizzazione globale che misura lo spazio civico, ha visto l'Italia passare da un punteggio di 76/100 a 67/100, fanalino di coda tra le democrazie dell'Europa occidentale". (Com)