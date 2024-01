Imprese: Confservizi Lombardia, Yuri Santagostino nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confservizi Lombardia comunica in una nota che Yuri Santagostino, attuale presidente di Gruppo Cap, è il nuovo presidente. L’avvicendamento al vertice dell’Associazione delle imprese dei servizi pubblici in Lombardia che rappresenta le principali aziende che sul territorio si occupano di acqua, energia e ambiente, casa sociale e farmacie comunali, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 gennaio. Nominato dall’assemblea dei Soci dell’Associazione, rimarrà in carica fino del bilancio 2025. (Com)