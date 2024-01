Imprese: ministero, Urso incontra Jindal (Jsw) in vista di sigla Mou e accordo di programma su polo Piombino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi a Palazzo Piacentini Sajjan Jindal, Amministratore delegato del gruppo Jsw, sui programmi di rilancio del polo siderurgico di Piombino. La riunione – riferisce una nota – ha consentito di definire le modalità del nuovo accordo di programma, finalizzato alla ripresa della produzione di rotaie. Nei prossimi giorni sarà sottoscritto il protocollo di intesa tra Mimit e Jsw che, come nel caso di Metinvest, individuerà tempistiche e procedure per consentire che nell'area siderurgica possano svilupparsi i due progetti produttivi. Ieri, infatti, è stato sottoscritto il Mou tra Mimit, regione Toscana, comune di Piombino e Metinvest Adria Spa, Metinvest Bv, Danieli and C. Officine Meccaniche Spa, volto a realizzare nello stesso sito un impianto ambientalmente sostenibile per la produzione di prodotti finiti di acciaio. Il polo di Piombino si inserisce nel quadro del piano siderurgico nazionale insieme ai poli di Taranto, Terni e alle acciaierie del Nord Italia. (Rin)