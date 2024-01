Ex Ilva: Palombella (Uilm), governo ci dica se separazione con ArcelorMittal è stata consensuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’ex Ilva dal governo “vogliamo sapere se è vero che questa separazione" con ArcelorMittal "ci sia stata e se sia avvenuta in modo consensuale od oneroso”. Lo ha detto il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, prima dell’incontro a palazzo Chigi con il governo sull'ex Ilva. “Vogliamo conoscere - ha sottolineato - i passi che, a partire da subito, il governo vuole realizzare. Sta avendo un lento e inesorabile smantellamento della produzione, il che è un qualcosa che agevola ArcelorMittal che ha l’obiettivo di far fermare gli stabilimenti. Vogliamo salvaguardare i lavoratori delle imprese e dell’amministrazione straordinaria e salvaguardare le aziende che effettivamente hanno lavorato e che perciò devono avere il giusto riconoscimento. Ci sono anche situazioni di contenzioso che non conosciamo. Noi - ha concluso Palombella - parleremo un minuto dopo aver ascoltato che Mittal ha liberato il campo”. (Rin)