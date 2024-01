Camera: cosa prevede il ddl sul danneggiamento dei beni culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula della Camera ha approvato, in via definitiva, con 138 sì, 92 no e dieci astenuti, il disegno di legge di iniziativa governativa, già licenziato dal Senato, sulle disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518 - duodecies, 635 e 639 del Codice penale. “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui - si legge nel testo - è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 60.000 euro. Chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 40.000 euro”. Ed ancora, “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro”. A comminare le sanzioni amministrative sarà il prefetto del luogo nel quale è stata compiuta la violazione. “I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate”, continua il provvedimento, “sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al ministero della Cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà”. (Rin)