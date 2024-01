Venezia: Zaia, Prometeo di Luigi Nono torna nella chiesa di S. Lorenzo riallestito da La Biennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia "Il Prometeo" di Luigi Nono dal 26 al 29 gennaio andrà in scena nella Chiesa di San Lorenzo a Venezia. Il progetto è stato curato dall'Archivio Storico de La Biennale e vedrà l'opera, diretta dall'artigiano del suono Marco Angius alla testa dell'Orchestra di Padova e del Veneto, andare in scena in una struttura-ambiente re-immaginata da Antonello Pocetti e Antonino Viola negli stessi luoghi della prima edizione del 1984. "Luigi Nono - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto - è uno di quei veneti che hanno segnato la storia della musica a livello mondiale grazie alla capacità di innovare e esplorare nuove frontiere sonore. Compositore e scrittore veneziano di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita (29 gennaio 1924), Nono è famoso soprattutto per il lavoro nella musica contemporanea e sperimentale che con il suo Prometeo ha raggiunto una delle vette più alte tra le opere artistiche del ventesimo secolo, coinvolgendo personalità quali Claudio Abbado, Emilio Vedova, Renzo Piano. Messo in scena per la prima volta quarant'anni fa nella chiesa di San Lorenzo a Venezia nel quartiere di Castello e definito dallo stesso Nono 'tragedia composta di suoni', Prometeo torna oggi ad essere riallestito dalla Biennale di Venezia negli stessi luoghi leggendari della prima esecuzione per emozionare nuovamente il pubblico veneto e internazionale". "La Regione del Veneto - ha poi aggiunto - crede fortemente nella valorizzazione delle eccellenze artistiche e culturali che costituiscono il perno della crescita, dei valori e dello stato di progresso della nostra società e attraverso cui si irradia e si promuove a livello internazionale una delle immagini migliori del Veneto. Ringrazio La Biennale di Venezia, l'Archivio Luigi Nono e Tba21–Academy, per aver progettato e curato questa iniziativa che salvaguarda, tramanda e promuove la musica contemporanea e sperimentale quali valori universali su cui si fonda la nostra identità culturale". "In bocca al lupo a tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita di questo evento straordinario che, ne sono certo, resterà nella storia della musica contemporanea", ha concluso il presidente veneto. (Rev)