Roma Expo: Tajani, da Renzi ci aspettavamo impegno per ottenere ritiro Riad

- La candidatura di Roma a ospitare l’Expo 2030 “era una missione impossibile” e dal senatore Matteo Renzi ci si aspettava “un suo impegno per portare a casa magari un ritiro dell’Arabia Saudita grazie alle sue conoscenze, al suo impegno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso del question time al Senato. “Il voto su Expo 2030 ha confermato la potenza dei mezzi a disposizione di Riad che il senatore Renzi ben conosce”, ha detto Tajani, sottolineando che, a sostegno della candidatura di Roma, “abbiamo dato comunque tutti il massimo”, sempre tenendo presente “che nelle candidature internazionali non si può sempre vincere”. “Renzi ricorderà la mancata assegnazione a Milano dell’Agenzia europea dei medicinali nel 2017: se forse in quel famoso incontro a largo di Ventotene fosse stato invitato anche il primo ministro spagnolo magari si sarebbe ottenuto il sostegno spagnolo e avrebbe vinto l’Italia e non l’Olanda”, ha detto Tajani. “Chi fa il tifo contro l’Italia per lucrare qualche voto elettorale resterà deluso”, ha concluso il ministro. (Res)