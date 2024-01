Migranti: Soeder (Csu), accordo Italia-Albania possibile modello per l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sulla gestione dei flussi migratori stipulato tra Italia e Albania è un possibile modello per l'Ue. “Una tale soluzione potrebbe effettivamente aiutare”. È quanto dichiarato dal primo ministro della Baviera Markus Soeder, presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), durante l'incontro che il suo partito sta tenendo a Bad Staffelstein. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, alla riunione partecipa il primo ministro albanese, Edi Rama. Secondo Soeder, per gestire la questione migratoria l'intesa tra Roma e Tirana è “più convincente” di quella tra Regno Unito e Ruanda. A sua volta Rama ha sottolineato che ogni iniziativa dell'Albania è “conforme a norme e valori dell'Unione europea”. (Geb)