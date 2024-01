Autonomia: Zaia, attendiamo voto di martedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la conclusione dell'esame degli emendamenti al ddl Calderoli, oggi a Palazzo Madama, continuiamo a dirigerci a grandi passi verso la realizzazione dell'autonomia differenziata". Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. "Dopo anni di attesa in cui sembrava non dovesse esserci nulla di fatto - ha proseguito -, l'impegno dimostrato da tutti i senatori nella discussione ci ha confermato di essere sulla strada giusta verso la riforma tanto attesa e che, non mi stancherò mai di ripeterlo, non penalizzerà nessuno. Autonomia è responsabilità, efficienza, lo slancio verso il futuro chiesto dalle nuove generazioni". "Attendiamo con soddisfazione e attenzione il voto finale di martedì prossimo, consapevoli che sarà una vera falcata in questo cammino. Voglio ringraziare per l'impegno di queste giornate i parlamentari impegnati, il ministro Calderoli e tutto l'esecutivo al fianco della premier Meloni", ha concluso Zaia. (Rev)