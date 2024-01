Imprese: Valeo prevede un taglio da 1.150 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valeo, gruppo francese attivo nella produzione di componenti di automobili, prevede un taglio di 1.150 posti di lavoro nel mondo. Lo hanno reso noto l'azienda e alcuni sindacati. La decisione è legata al progetto di riorganizzazione della produzione, che prevede la fusione dei due poli che fabbricano componenti per i veicoli ibridi ed elettrici. Il progetto è stato presentato il 17 gennaio ai sindacati. Lo Stato francese è primo azionista di Valeo con il 5,2 per cento del capitale detenuto da Bpifrance e il 2,14 per cento detenuto dalla cassa depositi. Il gruppo conta in tutto 109.900 dipendenti nel mondo. (Frp)